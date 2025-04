A Radio Sportiva ha parlato Ciccio Graziani, ex Fiorentina, intervenendo sulla corsa all'Europa della squadra viola dopo il pareggio di ieri contro il Parma:

“La Fiorentina non può più correre per la Champions League, per l'Europa League magari sì anche se ha davanti molte squadre che correranno fino alla fine per quell'obiettivo. La Champions quest'anno salva il bilancio della Juventus, se non arrivano tra le prime quattro diventa un fallimento enorme per i bianconeri".