Il giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e di alcuni temi caldi in casa viola: “Secondo me Palladino rimane il tecnico rivelazione in questa stagione di Serie A. Allena nel massimo campionato da appena due anni e quest'anno ha battuto tutte le big. Basta con le squadre che si passano il pallone per due ore prima di passare il centrocampo… Contro la Juventus la Fiorentina ha vinto con un gioco verticale”.

E ancora: “Palladino ha cambiato molto in questa stagione, forse anche per le scelte della società. Firenze deve tornare ad essere un punto di arrivo nel calcio, non di partenza. Cosa che ha fatto l'Atalanta in questi anni. Contro il Parma è stato un pareggio buono, considerato che spesso e volentieri la Fiorentina quelle partite le perde. Conference? Sia Betis che Chelsea sono avversarie forti, ma con le grandi la Fiorentina ha un piglio diverso. Credo sia un fatto mentale, non tanto tattico”.