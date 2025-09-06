Baldini: "Fazzini può mettere a sedere Gudmundsson e la Fiorentina ha I mezzi per battere il Napoli. Sulla coppia Kean-Piccoli..."

Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli.

“Un Napoli così forte e completo non lo ricordo dai tempi di Maradona, parte con 10 metri di vantaggio rispetto alle altre squadre del campionato. L'assenza di Lukaku però pesa, con tutto il rispetto di Lucca: Lukaku è l'uomo di fiducia di Conte, conosce bene la piazza e con quel fisico spesso riesce a far segnare anche i centrocampisti”.

“Spero la Fiorentina non giochi con soggezione, perché ha i mezzi per giocarsela alla pari col Napoli. Mi auguro di vedere il centrocampo a tre, e scommetterei ancora sulla coppia Kean-Piccoli: è stato pagato molto e sento ancora chi dice che avrebbero investito in un altro ruolo. Forse non hanno capito che Piccoli giocherà tanto quest'anno: sa far gol ma anche dare sportellate, apre le difese, ho molta fiducia in lui”.

“Fazzini lo vedo anche titolare, è in forma smagliante, per me avrebbe dovuto giocare anche con un Gudmundsson in perfetta salute: potrebbe essere lui la rivelazione del campionato e lo vorrei vedere in campo dall'inizio col Napoli. Anche su Nicolussi ho aspettative altissime, una figura giusta per il gioco di Pioli e valorizzerà anche Fagioli, che tornerà al suo ruolo vero, mentre da regista invece ha sofferto un po' nelle ultime uscite”.

“La Fiorentina può arrivare alla Champions, come ottava: è un campionato di grande equilibrio dove tutte le squadre se la giocano, dal Napoli e l'Inter al Como. Speriamo che senza infortuni arriveremo in alto: credo i viola siano candidati alla qualificazione in Champions”.