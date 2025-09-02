La scelta fatta da Parisi nelle ultime ore di mercato

La corsia di sinistra della Fiorentina è più che mai affollata con la presenza in prima battuta di Robin Gosens.

Fortini alternativa

La società, di concerto con l'allenatore, ha deciso anche di tenere Niccolò Fortini come alternativa al nazionale tedesco.

Parisi

Ma alla fine è rimasto anche Fabiano Parisi. A proposito dell'ex Empoli, il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che nelle ultime ore è sorta la possibilità di farlo partire, ma il calciatore ha deciso di rimanere a Firenze e di giocarsi le sue carte con Stefano Pioli.

Da qui a gennaio, quando ci sarà il mercato invernale, le carte in tavola potrebbero cambiare radicalmente.