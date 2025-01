FOTO - Sembra un fotomontaggio ma non lo è: il ds della Lazio Fabiani in campo nel finale di partita contro la Fiorentina per dare direttive ai suoi

Sembra un fotomontaggio, ma non lo è. Il caos in campo avevano fatto sfuggire ai più una presenza inconsueta sul terreno di gioco dell'Olimpico nel finale di Lazio-Fiorentina. Dopo un contrasto tra Kean e Rovella, Rapuano aveva comandato un calcio di punizione a favore dei biancocelesti.

Il nervosismo ha fatto scattare l'ennesimo parapiglia della serata, ma poco prima della battuta della punizione, pizzicato dalle telecamere, si vede in campo anche il ds della Lazio Angelo Fabiani, che sembra dare direttive ai suoi nella concitazione generale. Da capire se la sua presenza in campo verrà in qualche modo sanzionata.