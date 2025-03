Il centrocampista viola Nicolò Fagioli ha commentato sia la vittoria sul Panathinaikos che la prossima sfida con la Juve, al media ufficiale della Fiorentina:

"E' un'emozione bellissima passare il turno, non potevamo non passare e adesso che abbiamo ottenuto il risultato siamo molto contenti. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, poi abbiamo abbassato la pressione, il nostro obiettivo deve essere non far passare la metà campo agli altri. Ho causato un po' di sofferenza nel finale con il rigore ma siamo riusciti a portare a casa il risultato.

Sto trovando continuità e sono molto felice, ho trovato uno staff che mi sta aiutando molto. La Juve? So benissimo di questa rivalità perché l'ho vissuta dalla parte opposta. E' sempre una bellissima partita perché troverò la mia ex famiglia, di ragazzi a cui sono molto legato però ora lavoro per la Fiorentina".