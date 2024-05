Milenkovic-Castelletti: aggancio completato. Il nuovo grande traguardo di Biraghi in maglia viola

Nuovi importanti traguardi per due difensori della Fiorentina

Nel pareggio tra Fiorentina e Napoli il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha raggiunto un altro traguardo molto significativo in maglia viola, toccando quota 250 presenze con la casacca gigliata. Con il gettone nel 2-2 del Franchi di venerdì scorso, condito anche da una splendida rete su calcio di punizione, Biraghi ha scavalcato Augusto Magli ed è ora il 25esimo calciatore più presente di sempre nella storia della Fiorentina. Così ripartite le presenze del classe ’92 lombardo: 202 in Serie A, 20 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana, 27 in Conference League.

Biraghi punta Ferrante, Milenkovic scala ancora la classifica

Adesso il prossimo obiettivo nel mirino è Ugo Ferrante, a quota 251 e quindi ad una sola presenza di distanza. Nikola Milenkovic invece ha raggiunto le 262 presenze con la Fiorentina, eguagliando Sergio Castelletti. A 268 c’è un altro difensore centrale: Celeste Pin, che matematicamente però nella stagione attuale il serbo classe ’97 non potrà agganciare, potendo al massimo giocare altre 3 partite. Ecco come sono distribuiti i 262 gettoni di Milenkovic in maglia viola: 215 in Serie A, 25 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana, 21 in Conference League.