Renzi: "Cara Schlein, ecco perché a Firenze non stiamo con voi. Il PD vuole mettere i 55 milioni sullo stadio, noi per scuole e ospedali"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato in un brevissimo video su X la situazione legata ai 55 milioni di euro che il Partito Democratico vorrebbe fossero investiti per il restyling del Franchi, mentre IV ha idee ben diverse. Sentite Renzi:

Cara Elly, ecco perché noi a Firenze non stiamo con voi pic.twitter.com/5RORzneTcF March 16, 2024

Questo il virgolettato: “55 milioni per Firenze… e cosa fa il Partito Democratico? Li mette sullo stadio! Ecco, alle prossime elezioni comunali, la divisione è molto semplice: il PD vuole prendere questi soldi e darli allo stadio, che secondo me deve essere finanziato dai privati; Italia Viva, questi soldi, li vuole mettere per le scuole, gli ospedali e per le strade”.

"E' semplicissimo - conclude Renzi - se voti PD dai soldi allo stadio, se voti Italia Viva dai soldi alle scuole", termina così il mini-video che vi abbiamo riproposto in cima a questa pagina.