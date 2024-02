Nikolicius: "Abbiamo chiuso l'accordo con la Fiorentina in cinque ore per Brekalo"

Josip Brekalo era destinato a tornare in patria. La Fiorentina aveva trattato e praticamente chiuso la sua cessione in prestito alla Dinamo Zagabria prima di vedere saltare l'operazione dopo l'esonero del tecnico, Sergej Jakirovic.

Dopo la Dinamo, l'Hajduk

Venuta meno questa opportunità, il club gigliato ha trovato l'accordo, con la stessa formula, per la cessione all'Hajduk Spalato, dove l'attaccante esterno si sta esprimendo bene e si è integrato in fretta.

“Trovato l'accordo in cinque ore”

“Quando si è presentata l'opportunità per Brekalo, abbiamo trovato l'accordo con la Fiorentina e il giocatore nel giro di cinque ore” ha rivelato il direttore sportivo dell'Hajduk, Mindaugas Nikoličius.