Prosegue il magic-moment di Brekalo all'Hajduk: assist al 97' e vetta a sole due lunghezze

Altro weekend e altra gara da titolare per Josip Brekalo, che da quando è tornato in Croazia non ha saltato quasi nessun minuto di gioco. L'esterno offensivo di proprietà della Fiorentina ha presenziato anche oggi, per tutta la durata della gara, nella vittoria esterna in casa del Rudes, fanalino di coda del campionato con appena quattro punti.

Non solo. Brekalo ha firmato anche l'assist per il raddoppio, arrivato in extremis al 97', dei suoi, che alla fine hanno vinto per 2-0. Con questi tre punti, l'Hajduk Spalato si porta soli due punti dal Rijeka (Fiume), leader del campionato da diverse settimane. Ricordiamo che la Fiorentina deve sperare che Brekalo vince il campionato per racimolare altri 100mila euro dal suo prestito (di appena 100mila euro pari pari).