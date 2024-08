È la prima notte della stagione di Conference per la Fiorentina ma il calciomercato non si è certo fermato. Notizia di oggi è certamente l'avvicinamento di Gonzalez alla Juventus, che già domani lo aspetta a Torino. L'accordo è infatti ormai in dirittura d'arrivo: il giocatore ha già dato il proprio consenso e manca solo l'intesa definitiva tra i club. Commisso chiedeva 40, si potrebbe accontentare di 38, la Juve ci arriva grazie a bonus e contropartite. Arthur o Kostic sul piatto, per un'operazione che sembra ormai cosa fatta; l'Atalanta infatti si sarebbe defilata dalla corsa.

La situazione in difesa…

In entrata, invece, i nomi di Senesi e Sutalo, due vecchi obiettivi, tornati di moda in queste ore. Il profilo nuovo è però quello di Andrea Carboni, centrale mancino del Monza che ovviamente Palladino conosce molto bene. Il problema però è che il classe 2001 piace a tanti club di Serie A, in primis Roma, Bologna e Torino. Sullo sfondo restano gli svincolati Ogbonna e Matip.

… e quella a centrocampo

Bove e Lovric, inoltre, sono i giocatori giusti per la mediana in caso di partenza di Amrabat, che però si avvicina alla permanenza in Viola ogni giorno che passa. Conte lo vorrebbe a Napoli, ma la Fiorentina esclude un altro trasferimento in prestito. Per il ruolo di mezzala piace poi sempre McKennie: l'americano tuttavia è stato reintegrato nel progetto di Motta e fra le due opzioni preferirebbe rimanere a Torino, anche a costo di giocare di meno. Infine, sempre sul fronte centrocampo, è notizia di oggi l'accordo fra Lione e Tessmann per il passaggio dello statunitense in Ligue 1; da capire se stavolta le richieste dei procuratori saranno meno elevate.