Tessmann, questa volta è quella buona? Forse sì, ma non per la Fiorentina. I dettagli

In grande difficoltà a centrocampo a Rennes durante la prima giornata di Ligue 1 (persa 0-3) , il Lione cerca di rinforzarsi in questa zona di campo prima della fine del mercato. In quest'ottica, in cima alla lista spicca un nome: quello di Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia, al rientro in Serie A dopo la passata stagione in B.

L'indiscrezione de L'Equipe

L'Equipe, che lancia l'indiscrezione sull'obiettivo di mercato viola, lo definisce come un centrocampista completo, forte fisicamente (alto 1,88 m), organizzato e ambidestro. Ha appena partecipato ai Giochi Olimpici in Francia con gli Stati Uniti, di cui è stato capitano.

Tessmann vicino a lasciare Venezia?

Il nazionale americano di 22 anni - prosegue L'Equipe - avrebbe inoltre già accettato di unirsi all'OL sulla base di un contratto quinquennale. Resta ora da convincere il club lagunare a cederlo, cosa che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, ad un anno dalla scadenza del contratto. Ricordiamo che il passaggio a Firenze era saltato a causa delle elevate richieste dei suoi agenti, rei di aver fatto naufragare una trattativa molto ben avviata per la richiesta di commissioni esagerate.