La Nazione: I tanti grazie di Palladino

Quattro pagine sulla partita della Fiorentina in Conference all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Ampio spazio per: “Altalena ottavi, avanti in extremis Mandragora gol, pari viola all'87' La squadra soffre ma si qualifica”.

Pagina 3

Ci sono le pagelle: “Rolly (Mandragora) decisivo, Quarta flop”.

Pagina 4

Le dichiarazioni: “I grazie di Palladino ”Missione compiuta tanto affetto per me". Sottotitolo: “L'allenatore spiega la sofferenza in campo: “Ho sbagliato qualcosa”. Poi racconta la solidarietà ("Tanti messaggi") per l'addio della madre".

Pagina 5

Infine troviamo: “Oggi primo abbinamento Poker di rivali per marzo e il Chelsea mai in finale”. Sottotitolo: “Panathinaikos, Olimpia Lubiana, Vikingur o Borac l'avversario agli ottavi Poi la sfida dei quarti e la semifinale potrebbe essere con i blues di Maresca”.