Nico Gonzalez: "Gli insulti ricevuti al Franchi? Fa parte del calcio, io ero tranquillo. Lo sapevo che sarebbe andata così. Sento spesso Quarta..."

Nico Gonzalez, ex attaccante della Fiorentina adesso alla Juventus, ha parlato anche della partita giocata al Franchi e persa 3-0 contro i viola dall'Argentina, dove è arrivato per unirsi al ritiro della Nazionale albiceleste. Queste le sue parole:

“L'atmosfera del Franchi? Fa parte del calcio, del tifo. Ero tranquillo, sapevo che mi avrebbero insultato. Ora sono qui in Argentina e voglio sfruttare la mia occasione. Sento spesso il Chino Quarta per via del rapporto che avevamo alla Fiorentina. Ogni tanto mi contatta per chiedermi se torno al River. Io faccio finta di niente e gli dico: ”Non ancora, tra un po'".