La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano lancia una difesa mai vista prima. E anche in attacco c'è una sorpresa clamorosa

Notte delicata per la Fiorentina in Conference League. Al Franchi arriva il Genk, formazione che all'andata aveva strappato un 2-2 a seguito di una doppia rimonta sui Viola. Per questo motivo, Italiano cerca la vittoria col seguente undici:

Le scelte di Italiano

Christensen in porta, Parisi sulla destra e Biraghi a sinistra. Centrali Martinez Quarta e Mina In mediana Lopez e Duncan, più avanzato Barak. Davanti Ikoné,Gonzalez e Kouame. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre:

Ecco le formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Mina, M.Quarta, Biraghi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Gonzalez; Kouamè. All.: Italiano.

GENK (4-4-2): Van Crombrugge; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; Heynen, Galarza, Hrosovsky, Paintsil; Arokodare, Fadera.