Cataldi e qualche noia fisica di troppo. Anche per questo Palladino ha chiesto quantità in mezzo

Non ci sarà a Monza Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina alle prese con un affaticamento al retto femorale. Quella in Lombardia sarà la sesta partita stagionale che l'ex Lazio salta per infortunio.

Qualche noia fisica di troppo per il centrocampista viola, che è stato fondamentale per l'economia del gioco della Fiorentina dopo il primo periodo di rodaggio. Palladino considera Cataldi uno dei titolari fissi, ma gli acciacchi e la mancanza di fisico in mezzo al campo con l'assenza di Bove sembrano aver rallentato anche la sua crescita.

Anche per questo motivo Palladino ha chiesto un ulteriore sforzo alla società viola sul mercato per prendere un'altra pedina a centrocampo dopo Folorunsho.