Come a Firenze, i vincoli fermano l'abbattimento di San Siro: "Adesso la strada maestra è ristrutturare lo stadio"

Anche San Siro alle prese coi vincoli

A Milano, San Siro fa i conti con gli stessi problemi avuti qualche tempo fa dallo stadio ‘Artemio Franchi’ qui a Firenze. Infatti ci sono dei vincoli architettonici che impediscono l'abbattimento dell'impianto. Ne ha parlato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, sul portale de La Gazzetta dello Sport: “Attenderemo il Tar, ma il vincolo si può considerare una certezza. Le squadre dovranno rispondere alla nostra missiva di settembre. Saremmo stati disposti, comunque, ad abbattere San Siro”.

“Ristrutturare è l'opzione”

E aggiunge: “A questo punto, la strada maestra è la rivalutazione dello stadio stesso. Io credo che ristrutturare San Siro non sia solo un'opzione, ma diventi l'opzione per eccellenza. Tanti motivi di buon senso ci dicono che è così. Importante, tuttavia, poter non chiudere lo stadio durante i lavori”.