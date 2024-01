Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Lady Radio della questione stadio della Fiorentina: “La notizia di ieri è ottimo, giocare al Franchi durante i lavori era l'unica opzione possibile. Ci siamo arrivati un po' tardi, ma meglio tardi che mai. E' la soluzione migliore per i tifosi e per la Fiorentina. Spero solo che non sia un programma da campagna elettorale, perché comunque ci sono ancora tante incognite. Da una parte così facendo si permette alla Fiorentina di fare una programmazione per i prossimi anni, dall'altra però ricordiamoci che il restyling del Franchi avverrà con la nuova amministrazione comunale che si insedierà da giugno”.

“I primi lavori non riguarderanno la copertura”

“Mancano 100 milioni di euro per finire il progetto, e questa è un'incognita enorme perché non sarà facile trovare così tanti soldi. E' una responsabilità che dovrà prendersi la prossima amministrazione comunale, trovare 100 milioni - che poi saranno sicuramente di più con l'inflazione - sarà una priorità. Ricordiamoci che i lavori inizialmente non prevedono né la copertura dello stadio né l'inserimento delle poltroncine in Maratona. E' un progetto a metà e bisogna capire cosa succederà dopo, quando la Fiorentina si sposterà al Padovani. A proposito, anche per quello servono 10 milioni: si è detto che arriveranno da uno sponsor, ma non quanti sponsor abbiano voglia di spendere una cifra del genere per un anno solo e per uno stadio provvisorio".

“La Fiorentina potrebbe inserirsi"

Infine Casini ha precisato: "Lo scorso anno è stato fatto un decreto legislativo che permette una collaborazione tra pubblico e privato, e in questo senso la Fiorentina potrebbe inserirsi anche per quanto riguarda gli spazi commerciali. Bisogna ricordare però che nei prossimi anni il Franchi non avrà un grande aumento dei ricavi, penso ad esempio agli sky box che verranno ampliati ma solo successivamente, dopo la costruzione delle coperture. Ripeto, è fondamentale che su tutta la questione lavori fin da subito la prossima amministrazione comunale”.