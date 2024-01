I lavori al Franchi, la nuova cantierizzazione: Si comincia già dalla prossima settimana. Fiesole chiusa la prossima stagione

La cantierizzazione dello stadio Artemio Franchi è stata rimodulata per permettere alla Fiorentina di giocare nel proprio stadio anche la prossima stagione, sia pur a capienza ridotta.

Questo è stato possibile grazie a un accordo negoziato dal direttore generale del Comune Giacomo Parenti con i progettisti di Arup e con le ditte vincitrici dell’appalto, Cobar e Sac.

Prossima settimana l'abbattimento del tabellone

I lavori saranno così congegnati: dalla prossima settimana via all’abbattimento del vecchio tabellone segnapunti ed entro il 31 marzo cantiere sulla parte esterna della Curva Ferrovia esterna che, in larga parte, resterà chiusa fino a fine campionato.

Fiesole chiusa per un anno

Dal primo giugno il cantiere si sposterà in Curva Fiesole e in parte su Maratona e Tribuna. La Fiesole resterà chiusa per tutta la prossima stagione.

Inoltre verrà spostata la Sala Gos nella tribuna laterale lato Ferrovia e ci sarà un solo settore ospiti. Le partite della Fiorentina si svolgeranno dunque coi cantieri in corso.