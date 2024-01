Le perplessità della Fiorentina sullo stadio: Dai fondi alle finiture interne. Il club viola non ha intenzione di contribuire per il Padovani

La Fiorentina giocherà al Franchi anche la prossima stagione: la notizia è stata accolta con favore dal club viola che aveva spinto verso questa soluzione da tempo.

Le perplessità della Fiorentina

Ma restano alcune perplessità all'interno del club gigliato relativamente al restyling dello stadio. La prima si legge su La Nazione, è quella legata ai fondi mancanti per completare il progetto di Arup sull’opera di Nervi; la seconda riguarda la distribuzione dei costi per completare le finiture interne dell’impianto (arrendi e suppellettili) sui quali ancora non è stato fatto un confronto vero e proprio.

Il nodo Padovani

E poi c'è il problema del denaro che resta da reperire per l’adeguamento agli standard della Serie A del Padovani, struttura che dovrebbe ospitare la squadra tra un anno e mezzo. Su questo tema, si legge ancora sul giornale, la Fiorentina ha fatto sapere di non essere disposta a contribuire ed è per questo che Palazzo Vecchio si è rivolto altrove.