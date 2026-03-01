FOTO FN - E mentre la squadra si prepara per l'Udinese... Dodò festeggia il capodanno cinese!

Il terzino della Fiorentina non potrà essere della partita contro l'Udinese a causa dell'ammonizione rimediata contro il Pisa per via di una simulazione evitabile. Il brasiliano Ha deciso dunque di prendersi un pomeriggio di svago, partecipando ad un evento insolito

Senza impegni di squadra l'esterno viola ha deciso di passare un pomeriggio di festeggiamenti al quanto particolari a Piazzale Michelangelo. Sulla splendida “terrazza” con una vista mozzafiato su Firenze infatti è in corso un evento per festeggiare il capodanno cinese e l'inizio dell'anno del cavallo.