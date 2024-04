Sassuolo senza Laurienté a Firenze, ma non sarà l'unico assente. I dubbi di Ballardini verso la Fiorentina

Dopo l'importantissimo impegno di stasera in Coppa Italia, la Fiorentina tornerà in campionato. Dopo aver vinto contro l'ultima (la Salernitana) sfiderà la penultima; il Sassuolo sarà ospite al Franchi con un'assenza pesante come quella di Armand Laurienté. Ma con ogni probabilità non sarà l'unico.

I dubbi di Ballardini

Secondo quanto riportato da Sassuolonews.net, oggi doppia seduta per la squadra neroverde in vista della trasferta contro la Fiorentina. In particolare, le condizioni del centrocampista Pedro Obiang e del terzino norvegese Marcus Pedersen sono da valutare; entrambi in dubbio verso Firenze.