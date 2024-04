Il Sassuolo perde un attaccante per Firenze

Il Giudice Sportivo ha confermato che per Fiorentina-Sassuolo la squadra ospite non potrà contare su Armand Laurientè, esterno francese classe ‘98 in passato anche monitorato dalla dirigenza viola. Il giocatore della squadra emiliana è stato ammonito nella pesante sconfitta casalinga col Lecce ed era diffidato, perderà così la trasferta di domenica prossima a Firenze. Un’assenza pesante per Ballardini, che già deve fare a meno di Berardi.

Record per Ranieri…da condividere

Sul versante Fiorentina Luca Ranieri dovrà nuovamente fare attenzione: il 13esimo cartellino giallo, rimediato nella gara con la Salernitana (per la verità immeritato, stavolta) lo fa entrare nuovamente nell'elenco dei diffidati. Ranieri è diventato così il giocatore più ammonito della Serie A, assieme a Leandro Paredes della Roma.