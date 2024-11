Sul QS de La Nazione, in prima pagina: “Idea Palladino: Lucas Quarta a centrocampo”. A pagina 6 in taglio alto: “L'argentino cambia ruolo. Mediana in emergenza? Quarta scala la posizione. Palladino si gioca il jolly”, in taglio basso: “Oggi l'ultimo giorno di riposo. Gud ha ricominciato a correre”. A pagina 7: “L'ascesa di Palladino. Partite e media punti: primo round a Raffa. Superati anche i big”.