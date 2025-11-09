"I tifosi viola possono fare tutti gli scongiuri che vogliono, ma la Fiorentina uscirà presto da questa situazione"

A Radio Sportiva, il giornalista Gianni Visnadi ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina, con l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli.

Le parole

“Vanoli lo vedo bene perché fondamentalmente vedo bene la Fiorentina. E' una squadra forte che in poche partite si toglierà da questa situazione. Pioli ha molte responsabilità dei brutti primi tre mesi di stagione".

Sul lavoro di Pioli e su Vanoli

"Credo che con Pioli non ci sia stata chimica con lo spogliatoio. I tifosi possono fare tutti gli scongiuri che vogliono, ma la Fiorentina si risolleverà molto presto. Vanoli ha esperienza limitata in Serie A, ma già l'anno scorso con una squadra più debole ha dimostrato di saperci fare”.