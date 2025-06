I due anni di Lucas Beltran a Firenze non hanno convinto a dir poco, con l'argentino che ha raggiunto a malapena la doppia cifra considerando tutte le competizioni, dal 2023 ad oggi. Per questo, scrive La Nazione, l'intenzione del club viola sarebbe liberarsi dell'argentino ma alle giuste condizioni: pesano infatti i 18-20 milioni spesi due anni fa.

L'idea sarebbe di creare una sorta di staffetta: esce Beltran ed entra Sebastiano Esposito, inquadrato in un ruolo molto simile ma con più visione della porta. Il classe 2002, reduce da 8 gol ad Empoli più uno in Coppa Italia proprio alla Fiorentina, è da sempre un pupillo di Pradè, che vorrebbe comunque portare avanti l'affare: l'Inter lo cederebbe per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni, visto il solo anno di contratto rimasto.