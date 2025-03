Le riflessioni difensive di Palladino portano Comuzzo verso la panchina, ma dietro la scelta c'è una ragione precisa

Il Corriere dello Sport analizza le scelte che Palladino probabilmente farà in vista del match contro l'Atalanta. Il trio che comporrà la linea difensiva viola sarà composto da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con Comuzzo che parte dalla panchina.

Il 2005 è pronto ad entrare a gara in corso, ma l'allenatore viola vuole preservare il suo talento anche per le sfide europee che stanno per tornare (10 aprile contro il Celje), visto che Pablo Marì sarà sicuro assente visto che non è in lista UEFA. E alla fine questa staffetta si era vista anche nelle gare con Panathinaikos e Juventus: in Conference Comuzzo, in Serie A l'ex Monza. E poi occhio anche ai cartellini, visto che Ranieri è diffidato anche in vista del Milan.