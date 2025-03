A La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista di Fiorentina-Atalanta Domenico Criscito, ex Genoa che al Grifone è stato compagno di squadra di Palladino (conosciuto alla Juventus) e allievo di Gasperini, che oggi si sfideranno al Franchi.

“Con Palladino ci conoscemmo alla Juve- ha detto Criscito - Era il 2007-08. Ma, diciamo così, io là giochicchiavo, feci solo otto presenze. Ci siamo ritrovati l'anno dopo nel Genoa, c'era Gasperini allenatore Con Palladino mi sono trovato benissimo, giocavamo sulla stessa fascia, fu un anno straordinario. Un grande calciatore, lui. E un vero leader, già quando era in campo. Parlavamo di un futuro nel calcio, si intuiva che avrebbe voluto allenare, ma il suo percorso è stato rapidissimo. Ci siamo visti di recente al Viola Park per le partite dei miei due figli. Alfredo gioca nell'Under 14 del Genoa e Alessandro nell'Under 13. Siamo stati insieme a chiacchierare una quarantina di minuti e mi ha raccontato di quanto questo mestiere sia bello, ma al tempo stesso faticoso. Le differenze tra i due? Gasp vive ogni gara a duecento all'ora. Di Palladino la dote maggiore è la calma, lo ricordo già quando era giocatore”.

E sulla partita: “Per lo scudetto, I'Atalanta ha un gap importante dall'Inter che ha due squadre: una in campo e una in panchina. Avrà le fatiche europee, però... Sarà una gara molto aperta, in fase di non possesso giocano a uomo, forse la Fiorentina in modo non eccessivo come l'Atalanta. Una gara con molti duelli, avrà la meglio chi ne vincerà di più”.