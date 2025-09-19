Ai canali ufficiali della società viola ha parlato anche la calciatrice della Fiorentina Femminile Alice Tortelli in vista della gara delle viola col Napoli che aprirà il campionato della squadra viola.

Verso l'esordio

“Sono qui da tanti anni, adesso si respira aria buona e positiva. Sono arrivate tante nuove ragazze e c’è voglia di fare un campionato molto competitivo”.

E sulla coppa

“La Coppa non è andata come volevamo, ma dobbiamo ancora un po’ conoscerci, è un nuovo corso, un progetto nuovo. Sono molto fiduciosa che i risultati arriveranno”.