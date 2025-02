L'ex arbitro e dirigente Gianluca Paparesta ha elogiato l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino negli studi di Sportitalia: “Bisogna sottolineare i suoi meriti. Sta facendo un ottimo lavoro, più volte sono state messe in dubbio le sue capacità quando la squadra non faceva risultato, e invece guardate che classifica ha oggi la Fiorentina. Senza dimenticare le difficoltà che sta avendo il Monza con altri allenatori, io ricordo quando l'avvocato disse che la perdita di Palladino sarebbe stata molto pesante per il club brianzolo”.

“Un allenatore giovane e di personalità”

Poi ha aggiunto: "La Fiorentina ha avuto delle difficoltà, ma come succede a tutte le squadre. Ieri ha battuto l'Inter nonostante una rosa decimata e bisogna fare veramente i complimenti a un giovane allenatore come Palladino, che ha dimostrato personalità e forza”.