Ecco Sergi Roberto, una vita al Barcellona tra fascia e mediana. La Fiorentina studia un altro affare a costo zero? - VIDEO

Per quasi 20 anni Sergi Roberto ha fatto parte del Barcellona: una vita in blaugrana appunto, considerato che il nativo di Reus è un classe '92, e dal 2006 è stato dentro alla realtà catalana, tra giovanili e prima squadra ed ha indossato anche la fascia di capitano del club che gioca le proprie gare casalinghe al Camp Nou. Ora lo spagnolo cerca un nuovo capitolo della propria vita sportiva, a 32 anni, ed ha detto addio al Barcellona a fine giugno. Il giocatore è stato cercato anche dalla Fiorentina, e potrebbe arrivare alla corte di Palladino come jolly in grado di ricoprire più ruoli.

Le caratteristiche della bandiera del Barça

Sergi Roberto è un centrocampista, e ha giocato da mezzala o da centrale per la maggior parte della propria carriera, tuttavia ha saputo adattarsi molto bene ad agire con grande frequenza da cursore sulla fascia destra, avendo perciò giocato molto pure da terzino o quarto di centrocampo, in un 3-4-2-1 come quello di Palladino appunto. 373 partite al Barcellona, 22 reti e 43 assist, 11 presenze ed un gol con la Spagna.

Sergi Roberto ha vinto tutto in carriera con il club

Un calciatore che ha sempre fatto della grande versatilità il proprio punto di forza, unita a grande dinamismo, intelligenza tattica e ottime letture di gioco, rispetto ad una qualità tecnica certamente di tutto rispetto, ma non da primo della classe tra i prodotti della Masia. 7 volte campione di Spagna, 2 volte vincitore della Champions League, pluri vincitore di Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, Sergi Roberto vanta anche Mondiale per Club e Supercoppa Europea. Vediamo ora un video che mostra le reti del giocatore in maglia blaugrana: