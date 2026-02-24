Una luce diversa e una sofferenza tutta vissuta da solo

Cavalletto in campo e Vanoli in un box in tribuna. La Fiorentina, a livello di staff tecnico, si è presentata così nella gara di ieri col Pisa. Le ragioni disciplinari, leggasi squalifica del tecnico, hanno portato a questo ‘schieramento’.

Da solo

E da solo, Vanoli ha sofferto e non poco a vedere la sua Fiorentina avanti sì nel punteggio (gara sbloccata presto) ma che prima non è riuscita a sferrare il colpo del ko e poi ha arretrato il suo baricentro permettendo al Pisa di affacciarsi nell'area di rigore viola.

Luce diversa

Però una luce diversa adesso c'è, almeno a detta del tecnico. “Era da un po’ che la vedevo e oggi (ieri ndr) l’hanno dimostrato”. Ora la Fiorentina non si abbatte e riesce a “stare nella sofferenza” (altro cavallo di battaglia dell'allenatore).