Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato durante una diretta YouTube di Cronache di Spogliatoio, tornando su alcuni temi di Fiorentina-Roma 5-1 di domenica scorsa ed esprimendosi in modo molto critico sulla squadra giallorossa, che è stata asfaltata al Franchi.

‘A Firenze la Roma è stata vergognosa, la stagione dei giallorossi è già defunta

“La Roma a Firenze è defunta credo definitivamente dal punto di vista sportivo per questa stagione. Una partita vergognosa nell’atteggiamento, nella preparazione, dal punto di vista della disattenzione generale. La Roma arrivava dalla sconfitta con l’Inter e dal farraginoso 1-0 contro la Dinamo Kiev, mentre la Fiorentina era sulle ali dell’entusiasmo”.

‘La Roma sembrava la Corazzata Potemkin, situazione grottesca’

“Altro che cinepanettone, la Roma a Firenze sembrava la Corazzata Potemkin, ha mostrato una chiara distanza tra calciatori ed allenatore, un qualcosa che ormai si avverte da giorni, anche se Juric è più vittima che colpevole della situazione. Una A Roma ci sono dei presidenti che stanno negli Stati Uniti, un ds che parla francese che è isolato a Trigoria, non c’è più un CEO dopo che la Souloukou aveva fatto dei danni inenarrabili. Manca competenza, manca gente di calcio. Se il manico e la testa sono vuoti, tutto il resto non può andare bene. La Roma è in una situazione grottesca, l’allontanamento di De Rossi resta una scelta folle e inaccettabile. In questo momento l’unico palliativo sarebbe il ritorno di De Rossi, quarto allenatore in 9 mesi, anche se fossi in lui mai tornerei in questo sfacelo se non con un uomo forte vicino, che potrebbe essere Nicolas Burdisso, una figura di cui si fida e che sappia fare calcio”.