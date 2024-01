Novità sul fronte esterno d'attacco

Arrivano nuovi dettagli sull'operazione che la Fiorentina sta imbastendo con i messicani dell'America per Brian Rodriguez, esterno offensivo classe 2000.

Ma non esclude Vargas

Il giornalista Alfredo Pedullà sottolinea che la società viola è al lavoro per abbassare le pretese del club messicano, intorno ai 10 milioni. E soprattutto che la pista Rodriguez non esclude per forza Vargas, ancora nella lista dei ‘desideri’.