Sampdoria fiduciosa per Viti, si attende una sua risposta. Contatti anche per un altro giocatore fuori rosa della Fiorentina

Arrivano novità di mercato in casa Fiorentina, soprattutto sul fronte uscite. Mentre è ufficiale il passaggio di Pablo Marì all'Al-Hilal, anche un altro centrale è pronto a salutare Firenze, ovvero Mattia Viti. Lui, come Kouame e Richardson, si allena da solo in attesa di nuova sistemazione.

Viti-Sampdoria, si può fare

Si era già parlato del concreto interesse della Sampdoria, che ora starebbe accelerando per l'arrivo di un centrale difensivo, soprattutto dopo la sconfitta di ieri. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l'offerta blucerchiata è arrivata e il club starebbe attendendo una risposta da Viti, che dovrebbe risolvere il prestito con la Fiorentina, rientrare formalmente a Nizza e poi ri-trasferirsi. La Samp sembra fiduciosa per il “sì” del calciatore, mentre i club sono già accordati.

Contatti anche per Kouame

Inoltre, dopo lo stesso Martinelli, Viti potrebbe non essere l'unico partente destinazione Genova blucerchiata. In attacco piace anche Christian Kouame e si stanno intensificando i contatti tra Fiorentina, Sampdoria ed entourage del giocatore.