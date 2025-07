Il punto sul mercato: Kean sorridente al Viola Park, Beltran invece è con la valigia in mano. Idea svedese per la difesa

Più che di calciomercato, oggi si è parlato - per forza di cose - del primo giorno di ritiro per la Fiorentina. Stefano Pioli ha potuto conoscere e salutare i suoi nuovi giocatori e stasera farà altrettanto con i tifosi attesi al Viola Park per l'evento di inaugurazione della stagione sportiva 2025/26. Ma ora parliamo di trattative.

Kean sorride al Viola Park

Sul fronte più caldo - che per fortuna sta rimanendo bello freddino - Kean è ancora felice in maglia viola. Come testimoniato dalle immagini riportate dal club viola sui propri canali social. L'attaccante ha deciso che non prenderà in considerazione le offerte arabe, ma la sua permanenza alla Fiorentina, tuttavia, non è ancora decisa del tutto. Se un'offerta importante arrivasse da un top club europeo, il numero 20 gigliato ci potrebbe pensare.

Definito Kospo

Intanto, è stato definito l'arrivo di Kospo, difensore classe 2007 dal Barcellona per 400mila euro più una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di 5 anni e si aggregherà alla Primavera.

Le trattative del momento

Sul fronte entrate, il centrale Victor Lindelöf, classe ‘94 appena svincolato dal Manchester United dopo otto stagioni, piace molto al club viola. Un altro giocatore visionato per la difesa è Zortea, esterno destro di proprietà del Cagliari che ha bucato la rete svariate volte nella scorsa stagione. Le richieste dei sardi non sono insormontabili: si tratta di 8 milioni e il prestito con obbligo è una formula praticabile. Spostandoci al centrocampo, la Fiorentina è ancora alla ricerca di un tassello per completare il reparto. Nelle prossime ore, nonostante il muro eretto dal Parma, i viola potrebbe potrebbero tornare alla carica per Bernabé. L'obiettivo è quello di abbassare le pretese degli emiliani, che però non intendono scendere sotto i 20 milioni. Sullo sfondo rimane anche Asllani, cercato dal Betis come Mandragora, ma le richieste dell'Inter sono considerate molto alte: almeno 18-20 milioni di euro.

Beltran con la valigia in mano

Fronte uscite, Beltran piace sia in patria (al suo vecchio River), che in Turchia (al Galatasaray), che alla neopromossa Sassuolo. Oggi è stato poi ufficializzato il passaggio in prestito di Spaggiari all'Arzignano, in Serie C.