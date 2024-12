VIDEO - Bove torna con il gruppo e partecipa alla riunione tecnica in vista del Bologna con i compagni

Dopo il suo arrivo in tarda mattinata al Viola Park, la Fiorentina pochi minuti fa ha voluto pubblicare i momenti del ritorno di Edoardo Bove in gruppo. il club tramite i propri canali social ha pubblicato le immagini del momento dei suo rientro con il gruppo, che comunque non significa che il giocatore torni a disposizione di mister Palladino.

Finalmente si torna alla normalità

Il video che ritrae il mediano classe 2002, scortato dall'amico Cataldi, che entra alla riunione tecnica della squadra, sottolinea come tutto sia andato per il meglio. Un momento che sa molto di normalità e che, anche se può sembrare poco, può dare nuova forza ed energie alla gruppo in vista della rush finale di questo 2024. Il centrocampista ha passato la mattinata con i compagni di squadra, incontrando anche la dirigenza viola, con i quali passerà tutta la giornata fino alla partenza del gruppo per Bologna.

Questo il video pubblicato dalla Fiorentina tramite i propri canali social: