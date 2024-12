I convocati del Bologna: contro la Fiorentina Italiano deve fare a meno di un difensore

Pochi minuti fa Vincenzo Italiano, che quest’oggi ha scelto di non parlare in conferenza stampa, ha reso noto la lista dei convocati del Bologna in vista della sfida casalinga di domani contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. E come ci si poteva aspettare, l’ex tecnico viola dovrà fare a meno di uno dei giocatori in dubbio.

Escluso in Champions, il terzino non ce l'ha fatta a recuperare

Non sarà infatti della sfida l’ex Betis Juan Miranda, rimasto escluso dalla lista dei convocati. Il laterale spagnolo, rimasto escluso anche dalla sfida di Champions League contro il Benfica, non ha recuperato dall’infortunio e sarà costretto a rimanere in tribuna.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard.