Il Venezuela convoca un difensore della Primavera di Galloppa per il prossimo Sub 20

Il settore giovanile della Fiorentina si rivela nuovamente un serbatoio importante per le nazionali giovanili. Oltre a fornire molti giocatori per le nazionali minori italiane, negli anni si è specializzato anche sull’estero. Ed è di quest’oggi l’ufficialità della convocazione di uno dei giovani della Primavera di Galloppa.

Stiamo parlando del terzino sinistro viola Luis Balbo, che quest’oggi si è visto recapitare la convocazione da parte del suo Venezuela per il Sub20 in programma nel gennaio 2025, torneo organizzato ogni 2 anni dal CONMEBOL che vede sfidarsi tra loro le nazionali sudamericane under 20.

Questa la lista completa dei convocati: