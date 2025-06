L'ex giocatore del Napoli e dell'Atalanta Roberto Bordin, adesso allenatore, ha parlato anche di Dodô nel suo intervento su CalcioNapoli24 TV. Queste le sue parole sull'interessamento da parte della società partenopea per il laterale della Fiorentina:

“Dodô è un giocatore di qualità, sicuramente. Alla Fiorentina ha fatto vedere buone cose, è un giocatore valido. Ma profili come De Bruyne farebbero tutt'altra differenza. Il Napoli deve fare 2-3 innesti del genere per puntare a fare una buona figura in Champions League”.