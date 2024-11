Pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus: i bianconeri agganciano la Fiorentina in classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la seconda partita del 13simo turno di Serie A, il primo dopo la pausa nazionali appena conclusasi. A San Siro va in onda un match abbottonato e poco spettacolare, terminato 0-0, in un pareggio che non fa comodo a nessuna delle due compagini. Chance sprecata dai bianconeri, che non riescono a superare la Fiorentina: domani a Como occasione d'oro per i viola. Fischi del pubblico di San Siro al termine dei 90 minuti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 28, Napoli 26, Atalanta 25, Fiorentina 25, Lazio 25, Juventus 25, Milan 19, Bologna 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Parma 12, Verona 12, Como 10, Cagliari 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8.