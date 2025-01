La telenovela Casadei alle battute finali. Il Torino ha il sì del giocatore, ma anche la Fiorentina ci vuole riprovare

La telenovela Cesare Casadei è alle battute finali. Il centrocampista del Chelsea è ad un passo da ritorno in Italia, con il Torino che ha incassato il sì del giocatore e ieri sera ha raggiunto con lui un primo accordo verbale. Adesso i granata sono in attesa dell'autorizzazione da parte del Chelsea per il viaggio verso l'Italia e per le visite mediche.

Lo scrive Sky Sport, ma dall'Inghilterra il Telegraph non dà ancora per chiusa l'operazione, affermando che i Blues vogliono ricavare il più possibile dall'operazione. Il club di Londra vuole inserire nell'affare una clausola di cessione da circa 15 milioni di euro e che, sul giocatore, ci sarebbero oltre al Torino anche Lazio e Fiorentina. La squadra viola lo aveva a lungo seguito quest'estate.