La sfida fra i due ex viola finisce in parità: la Reggiana di Bianco riprende l'Ascoli

1-1 il risultato finale di Reggiana-Ascoli, uno dei tanti match di Serie B del pomeriggio. Una partita che interessava anche la Fiorentina dato che ha visto in campo, per l'intera durata dell'incontro, Alessandro Bianco, centrocampista del 2002 di proprietà del club di Commisso.

Ascoli passato in vantaggio nel primo tempo con Mendes, recuperato solo nella ripresa da Pieragnolo. La formazione di Bianco, che a Reggio gioca come interno di destra in una mediana a tre, non è andata oltre il pari contro quella di Emiliano Viviano, numero 2 dei bianconeri.