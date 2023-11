Le riflessioni di Commisso e Barone su Franchi e Castellani: Nardella pronto a giocarsi le carte di mutuo e Città Metropolitana

Che ne sarà del Franchi ma soprattutto, che ne sarà della Fiorentina? La squadra viola non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione, visto che a fine maggio lo stadio di Campo di Marte sarà riconsegnato al Comune. Il Tirreno svela alcuni particolari dell'incontro tra il sindaco Nardella e il dg viola Barone, che ha prodotto riflessioni in casa Fiorentina anche da parte del presidente Commisso.

L'idea Padovani non piace al club, che preferirebbe piuttosto giocare al Franchi anche durante i lavori o pensare ad una migrazione su Empoli. Nardella invece ha confermato di non volersi e potersi fermare e avrebbe come carta d'emergenza quella di un mutuo da accendere per sopperire ai 55 milioni mancanti. In quel caso però a sobbarcarselo sarebbe la Città Metropolitana e non il Comune di Firenze.