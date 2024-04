Gonzalez fa doppietta e raggiunge il Caudillo e Spadino, ma non solo. Nuovo traguardo per il 10 viola

In appena 45 minuti domenica scorsa contro il Sassuolo Nicolas Gonzalez ha messo a segno 2 reti, salendo a 13 marcature stagionali e toccando quota 35 gol con la maglia della Fiorentina. Il classe ’98 viola è ad un passo dalla doppia cifra in Serie A e avrà altre 5 partite per arricchire il bottino in campionato. Con la doppietta nel 5-1 viola sul Sassuolo, Gonzalez ha eguagliato ben 4 calciatori della storia viola, portandosi al 30esimo posto condiviso della classifica marcatori di sempre in maglia viola.

Raggiunto un trio notevole di marcatori viola

Gonzalez ha eguagliato il ‘Caudillo’ Daniel Passarella, storico difensore viola tra il 1982 e il 1986, due volte Campione del Mondo e autore di 11 reti nell’ultimo campionato a Firenze e di complessive 15 marcature nella suddetta annata. Batistuta e Montuori restano gli argentini con più gol di Nico alla Fiorentina (207 e 84 gol). Raggiunti anche ‘Spadino’ Robbiati, memorabile subentrante ma non solo in viola, e ‘Ciccio’ Baiano, la storica spalla di Batistuta, vincitori di Coppa Italia e Supercoppa Italiana in viola.

Anselmo Robbiati in azione con la Fiorentina

Agguantato anche un perno viola degli anni '70

Infine, Gonzalez aggancia anche ‘Mimmo’ Caso, centrocampista della Fiorentina dal 1971 al 1978, cresciuto nel vivaio gigliato e protagonista in viola nella vittoria della Coppa Italia del 1974-1975, poi anche allenatore della Primavera viola, con cui vinse il Torneo di Viareggio nel 1992. Le reti di Gonzalez con la Fiorentina sono così ripartite: 22 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 10 in Conference League.