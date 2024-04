Italiano ritrova Mandragora per il Club Brugge. Si rivede anche Nzola al Viola Park

Rientro a centrocampo in vista dell'impegno europeo

Buona notizia per Vincenzo Italiano in vista dell'impegno col Club Brugge per la semifinale d'andata di Conference League di giovedì prossimo: Rolando Mandragora si è allenato in gruppo dopo l'assenza contro il Sassuolo. Tutti gli uomini viola si sono allenati in gruppo (pertanto anche M'Bala Nzola, ai margini da settimane) e sono a disposizione di Vincenzo Italiano, che manderà in campo la formazione migliore.

Arthur si gioca una maglia a centrocampo

Belotti, Beltran e Bonaventura sono pronti a tornare dal primo minuto. Da capire invece se tornerà titolare Milenkovic, ma è molto probabile. Arthur è a disposizione ma sembra sfavorito rispetto a Mandragora.