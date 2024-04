L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno esprimendosi a proposito del futuro della panchina della Fiorentina, per poi spostarsi anche su varie altre tematiche di casa gigliata.

“Juric ha fatto benissimo al Torino quest'anno, mi è sempre piaciuto e continua a piacermi. È un allenatore che ha carattere, determinazione e voglia di vincere. È difficile da gestire, nei momenti di difficoltà non conta mai fino a 10 e questo potrebbe essere un suo limite. Un altro nome giusto per la Fiorentina potrebbe essere De Zerbi, che è in fase calante ora in Inghilterra anche se ha fatto molto bene”.

‘Il futuro è Parisi ma Biraghi è un buon giocatore’

“Parisi ha voglia entusiasmo e rapidità, è bravo, volte dispiace che non giochi per come si applica. Biraghi per esperienza e nei meccanismi più difensivi mi sembra il giocatore giusto da scegliere, è un buon calciatore, certo è che il futuro è Parisi, non lui. La Fiorentina giovedì dovrà sbagliare poco, occorre una gara di alto livello contro una squadra ben organizzata e di qualità come il Bruges. Non c'è tempo per rimediare agli errori”.

‘Ho caldeggiato l’arrivo di Belotti a Firenze, pensavo fosse l'uomo giusto ma…'

“Gli attaccanti viola non segnano? Jovic non andava bene, Cabral nemmeno. Nzola allenato a Spezia da Italiano aveva senato, ora sia lui che Belotti non funzionano. Belotti era partito bene e si è poi fermato subito. Ho caldeggiato il suo arrivo a Firenze perchè pensavo fosse il giocatore giusto, ma non è andata così per ora. Mi chiedo cosa dovrebbero fare questi calciatori e cosa dovrebbe fare il tecnico per capire qual è il problema e gli attaccanti delle sue squadre fanno questa fatica. Gli attaccanti spesso si sacrificano troppo nel lavoro per la squadra e perdono lucidità davanti”.