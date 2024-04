La maglia di Toni sulla tomba di Sterchele e quei minuti di applausi che si preannunciano fragorosi tra Fiorentina e Club Brugge

Il Club Brugge si prepara a salutare con fragore il suo ex attaccante

Il prossimo 8 maggio la Fiorentina sarà ospite del Club Brugge nel ritorno della semifinale di Conference League e si tratterà di un giorno speciale per la squadra fiamminga. 16 anni fa, l’8 maggio 2008, si spegneva Francois Sterchele, indimenticato attaccante del Club Brugge, che perse la vita in un incidente stradale. Così come la Fiorentina per Davide Astori, la squadra belga tributa un minuto di applausi per il proprio calciatore, scomparso all’età di 28 anni.

La maglia di Toni sulla tomba di Sterchele

Al minuto 13, Astori, al 23 Sterchele. L’ex attaccante belga era un fan sfegatato di Luca Toni, dal quale aveva preso l’esultanza della mano all’orecchio. Nella gara tra Italia e Belgio al Franchi del 30 maggio 2008, il portiere fiammingo Stijnen, compagno di squadra di Sterchele e bandiera del Bruges, ottenne il dono della casacca del bomber della Fiorentina, che ora è posta sulla tomba di Sterchele. Toni, nel frattempo passato al Bayern Monaco, conosceva la storia di Sterchele grazie al compagno di squadra belga Van Buyten.