A Lady Radio l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha avuto modo di spaziare sulla vittoria viola col Sassuolo

“Mi è piaciuto che le seconde linee abbiano giocato con la mentalità giusta e fatto una buona gara, dimostrando all’allenatore che al bisogno di sono anche loro. Naturale poi che col Bruges sarà un’altra storia rispetto al Sassuolo e le due gare coi belgi saranno le più importanti dell’annata. Gli emiliani sono la più probabile seconda retrocessa dopo la Salernitana. Contro il Bruges è fondamentale cercare di non subire gol, nell’ottica del doppio confronto e del ritorno in Belgio. Sottil? Non si è mai smosso dall'ottimo inizio in viola. Non è mai migliorato, ha sicuramente anche problemi di testa. Penso che più di un certo livello non possa andare. E se devo puntare su un calciatore che gioca una partita ogni sette-otto…è troppo poco".

‘Il Bruges non si difende e questo è un vantaggio per la Fiorentina’

“Penso che Italiano abbia già in testa la formazione ideale, magari però dopo la partita col Sassuolo qualche calciatore potrà essere tenuto in maggiore considerazione per l’impegno di Conference League. Il Bruges ha prodotto calciatori come De Ketelaere, ha giocato la Champions, è arrivato fino alla semifinale del torneo ed è da tenere in considerazione, tutt’altro che da denigrare, una squadra tecnicamente valida. Ho visto giocare il Bruges in un campo difficile come Salonicco e ha vinto facendo un’ottima gara, giocando a calcio senza fare le barricate, con pieno merito. Il fatto che i belgi non si difendano è un piccolo vantaggio per la Fiorentina, che fatica contro le squadre chiuse”.

Poi ritorna sull'eliminazione in Coppa Italia con l'Atalanta

“Milenkovic sembra dire a Ranieri: ‘Ma dove cavolo eri?’ in occasione dell’espulsione. Italiano ha fatto bene a difendere Biraghi a fine gara perchè sa che ha sbagliato non commettendo fallo e non interrompendo l’azione che ha portato al 3-1 dell’Atalanta, ma avrebbe dovuto difendere anche Milenkovic. Ci sta di andare avanti a cercare il gol decisivo nell’ultima azione ma poi si deve saper rimediare commettendo fallo e un calciatore dell'esperienza di Biraghi ha peccato".