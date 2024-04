Il giornalista e opinionista viola Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno concentrandosi sul clima in casa viola in vista dell'andata della semifinale di Conference League contro il Bruges.

“La Fiorentina è alla fine di un ciclo con Italiano e questo possiamo dircelo chiaramente, un po' borderline tra grandi soddisfazioni e schiaffoni presi in maniera inaspettata col rischio di essere contestata. Adesso mi aspetto orgoglio, che è quello su cui si è retto questo gruppo nel tempo raggiungendo risultati per certi versi inaspettati, percepisco un clima elettrico a Firenze. L'autostima di Italiano penso sia alta, per quel che mi riguarda lo rimpiangeremo per ciò che è riuscito ad aggiungere in termini di sentimento e carica dato alla squadra. Se parliamo di tattica è un altro discorso, ma anche nei momenti più bui la sua Fiorentina viene sempre fuori in qualche modo”.

‘Nzola ha avuto delle difficoltà, il Club Brugge è forte’

“Kayode ha un gran motore, a volte si lascia trascinare dalla sua esuberanza e non calcola bene gli attimi nelle chiusure. Penso che giocheranno Dodô e Biraghi per una questione di esperienza e per il loro status, sono giocatori abituati a scendere in campo in determinate partite. Alla Fiorentina col Sassuolo è riuscito quasi tutto e agli emiliani niente, Parisi ha beneficiato di questo e ha messo in mostra le sue qualità tecniche, ma anche fisiche, è molto veloce. Poi però bisogna aggiungere la mentalità e mi sembra che quest'anno abbia peccato sotto questo aspetto, per la pressione messa addosso da Firenze e dal tecnico. È un ragazzo con grandi capacità e margini di crescita e potrà sbocciare in futuro. Mi dispiace per Nzola, siamo di fronte ad una persona, prima ancora di un calciatore, che ha avuto delle difficoltà. Son contento che torni tra i convocati. Il Club Brugge è forte, segna tantissimo e metterà di fronte alla Fiorentina una vera sfida, che poi è l'ambiente nel quale la Fiorentina riesce a esprimersi al meglio”.